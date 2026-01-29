Cena romana e lezioni di latino al Polo Urbani

Gli studenti del Polo Urbani hanno trascorso una giornata intensa tra lezioni di latino, laboratori e attività per scoprire il patrimonio culturale della città. Durante l’evento, hanno partecipato a diverse iniziative che hanno mescolato studio e divertimento, coinvolgendo anche i docenti e il pubblico presente. La giornata si è conclusa con una cena romana, un momento di condivisione che ha rafforzato il legame tra studenti e insegnanti.

Giornata intensa per gli studenti del Polo Urbani, protagonisti di un articolato programma che ha unito formazione, laboratori, valorizzazione del patrimonio culturale e accoglienza. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione delle istituzioni locali, di un privato, dell’associazione Slow Food Dei Porti - Fermano e del gruppo editoriale Sanoma. Ospite dell’intera giornata la professoressa Antonella Prenner, docente di Lingua e letteratura latina presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e autrice di romanzi storici di successo ambientati nell’antica Roma. Si sono impegnati per la cena, la preparazione degli studenti e l’ospitalità, i prof Erika Magnante, Barbara Gasparrini, Lia Sebastiani, Pierpaolo Pacioni, Emily Verdecchia, Sabrina Valerio, Riccardo Santarelli e Annalinda Pasquali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

