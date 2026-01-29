cedaspe inaugura l’avvio dei lavori del nuovo plant industriale a carpiano

Questa mattina a Carpiano, Cedaspe ha dato il via ai lavori per il suo nuovo impianto industriale. L’azienda, specializzata in isolatori e accessori per trasformatori, ha scelto di investire in questa nuova sede, rafforzando così la sua presenza nel settore elettromeccanico. La cerimonia di avvio ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e delle autorità locali, pronti a seguire da vicino il progetto che promette di portare nuovi posti di lavoro nella zona.

