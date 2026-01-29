cedaspe inaugura l’avvio dei lavori del nuovo plant industriale a carpiano
Questa mattina a Carpiano, Cedaspe ha dato il via ai lavori per il suo nuovo impianto industriale. L’azienda, specializzata in isolatori e accessori per trasformatori, ha scelto di investire in questa nuova sede, rafforzando così la sua presenza nel settore elettromeccanico. La cerimonia di avvio ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e delle autorità locali, pronti a seguire da vicino il progetto che promette di portare nuovi posti di lavoro nella zona.
San Giuliano Milanese, 27 gennaio 2026 – Cedaspe, azienda leader nella produzione di isolatori e accessori per trasformatori di distribuzione e potenza, con oltre 50 anni di attività nel settore elettromeccanico, annuncia l’avvio ufficiale dei lavori per la nuova sede situata nell’area.🔗 Leggi su Milanotoday.it
