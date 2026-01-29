CdS – le big inglesi fanno sul serio

Le big inglesi sono davvero interessate a Marco Palestra. Le ultime notizie confermano che il giocatore sta facendo bene anche in Italia, con assist, gol e prestazioni da vero top player. Ora si attende di capire se ci saranno offerte concrete o se rimarrà ancora a lungo con il suo attuale club.

2026-01-29 14:03:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Assist, gol e prestazioni da vero top player: Marco Palestra è di fatto una certezza. Il giovane esterno destro ha letteralmente stregato le big italiane e straniere, grazie a lunga serie di performance di assoluto livello: continua a dominare sulla sua fascia di competenza con le sue qualità, come dribbling, corsa e grande personalità. Pur essendo destro, conduce la palla con il sinistro. Ed è proprio questo, al di là della sua versatilità, a renderlo molto imprevedibile nei duelli uno contro uno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – le big inglesi fanno sul serio Approfondimenti su CdS News Due squadre italiane fanno sul serio per un azzurro Due club italiani sono in pressing per assicurarsi Antonio Vergara, talento di rilievo del Napoli di De Laurentiis. Fortini-Roma, arrivano conferme: i giallorossi fanno sul serio | CM La Roma mostra interesse per Niccolò Fortini, giovane esterno in crescita. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Killer Streets | ACTION | Full Movie in English CdS - Esposito, impatto clamoroso contro l'Arsenal: tifosi inglesi impressionati x.com CDS - L’eventuale ammorbidimento del PSV per liberare Perisic dipenderebbe non solo dall'eliminazione dalla Champions degli olandesi, ma anche dall’indennizzo che l’Inter sarebbe disposta a versare. Non si tratterebbe di una cifra così bassa. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.