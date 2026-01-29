L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone difende la Nato, dicendo che l’Alleanza è ancora forte. Nonostante le tensioni tra Trump e l’Unione Europea, lui assicura che la minaccia principale rimane la Russia. La Nato, secondo lui, resiste e si adatta alle sfide attuali.

Torna a dire la sua l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, da un anno alla guida del Comitato Militare della Nato e nonché già capo di Stato maggiore della Difesa italiano. Per Cavo Dragone non serve un esercito europeo e la Russia è la vera minaccia. L’ammiraglio propone una cooperazione più stretta tra industria bellica Ue e Usa dal momento che, sostiene, il legame con gli Stati Uniti, anche sotto l’Amministrazione Trump, resta fondamentale e indiscutibile. Giuseppe Cavo Dragone contro l’esercito europeo Giuseppe Cavo Dragone traccia la rotta per il futuro dell’Alleanza atlantica in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cavo Dragone contro l'esercito europeo nonostante gli schiaffi di Trump alla Nato, "la minaccia è la Russia"

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, si è detto contrario alla creazione di un esercito europeo.

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che guida il Comitato militare della Nato da circa un anno, dice chiaramente che l’esercito europeo non è necessario.

