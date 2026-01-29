L’ippodromo di San Rossore apre la stagione con il premio “Istituzione Cavalieri di Santo Stefano”. Si tratta di una gara che celebra la tradizione della marineria pisana, portando un tocco di storia nel calendario delle corse. La corsa si inserisce in una serie di eventi che il Prato degli Escoli ha preparato per questa stagione, con dotazioni di tutto rispetto.

Il tradizionale premio " Istituzione Cavalieri di Santo Stefano ", vanto della marineria pisana in anni passati, è al centro del programma feriale di galoppo all’ ippodromo di San Rossore, una maiden che va ad arricchire la già vasta platea che il Prato degli Escoli sta programmando in questa stagione con dotazioni molto interessanti. La distanza è del doppio chilometro e potrà decretare un futuro da stayer per il vincitore. Competono sei performer di belle speranze fra i quali Lady Beaumont e Vespucci hanno già fatto vedere buone cose conquistando posti nel marcatore molto vicini alla vetta. Tre delle sei corse in programma – premi “ Oder ”, “ Hipcress ”, “ Mile ” - ricordano cavalli che dettero notorietà alla razza Vallelunga allorché, verso la metà degli anni Sessanta, il dottor Harry Bracci Torsi pensò di costruire una sua scuderia e di creare anche un allevamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri di Santo Stefano: il tradizionale premio

Approfondimenti su Cavalieri Santo Stefano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cavalieri Santo Stefano

Argomenti discussi: Cavalieri di Santo Stefano: il tradizionale premio; Paroli: Porti sistemi complessi, dinamiche globali, il caso Genova-Savona- Club Lions del Mare; I 90 anni del Re del Mare: dalle immersioni all’amore per l’Elba, Carlo Gasparri non si ferma – Vi racconto i miei nuovi progetti; Wine in Sansteu: a Santo Stefano Roero la prima giornata dedicata a suoli e vini.

A Pisa convegno sulla Chiesa di Santo Stefano dei CavalieriCon un convegno internazionale e un concerto si farà il punto sulla storia, le trasformazioni e i lavori che concernono uno dei monumenti più importanti di Pisa, la Chiesa di Santo Stefano dei ... adnkronos.com

Due giornate tra storia e attualità sulla chiesa di Santo Stefano dei cavalieriVenerdì e sabato nel palazzo della Carovana il congegno dal titolo «Principale onor di questa piazza. Santo Stefano dei Cavalieri a Pisa» Pisa 10 dicembre 2024 - Venerdì e sabato due giornate per ... lanazione.it

Porto Santo Stefano ha una nuova Casa di Comunità. Un luogo di servizi e prevenzione, pensato per essere più vicino alle persone. Non solo un’inaugurazione, ma un punto di riferimento concreto per il territorio. Grazie a chi ha reso possibile questo passo a - facebook.com facebook