Caterina Balivo diventa trending topic sui social dopo un suo commento sul calcio. La conduttrice ha scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi, tra chi la difende e chi la critica. La giornata del 28 gennaio, infatti, è stata caratterizzata da partite decisive in Champions League e il suo intervento ha acceso ulteriori discussioni online.

Per tutti i tifosi di calcio quella del 28 gennaio è stata una giornata intensa e particolarmente sentita dal momento che le partite disputate avrebbero deciso chi avrebbe proseguito il suo percorso in Champions League e chi invece ne sarebbe rimasto fuori. Momento delicato per tutti, quindi, ma per i tifosi di Juventus e Napoli ancor di più: la competizione tra le due squadre è ormai leggendaria. Proprio su questo clima già teso si è inserita Caterina Balivo che involontariamente ha acceso una miccia che ha fatto deflagrare i social. La conduttrice de La Volta Buona, da sfegatata tifosa del Napoli qual è, si è lasciata andare a un commento calcistico che gli juventini non hanno affatto preso bene. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caterina Balivo, social in fiamme per un suo commento calcistico

Approfondimenti su Caterina Balivo

Caterina Balivo, battuta sul tifo scatena i tifosi juventiniCaterina Balivo è una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, nota per la conduzione di programmi di intrattenimento, in particolare su Raiuno. Originaria di Aversa, è apprezzata per il suo ... it.blastingnews.com

Dove vive Caterina Balivo, l’appartamento di lusso a Roma: dalla libreria da 3mila euro allo specchio in ottoneOgni giorno Caterina Balivo entra nelle case degli italiani con La volta buona, in onda su Rai 1 dove, dopo pranzo, intrattiene il pubblico grazie alle sue interviste e al suo carattere ... ilmattino.it

La buona giornata con tutta l'eleganza e lo sharme di Caterina Balivo nella scorsa puntata di La Volta Buona! #CaterinaBalivo - facebook.com facebook

Caterina Balivo vero cuore azzurro La conduttrice napoletana è stata a Torino per assistere a Juventus-Napoli: la domanda ai napoletani tifosi della Juve è da applausi #SSCNapoli #TifosiNapoli #JuventusNapoli #CaterinaBalivo x.com