Questa mattina a Catania, un giovane di 22 anni è stato smascherato mentre tentava di mettere in atto la classica truffa dello specchietto lungo la circonvallazione. Il suo tentativo di raggiro è durato pochissimo, perché è stato scoperto prima di riuscire nel suo piano.

Il tentativo di raggiro finisce male. Si era appostato lungo la circonvallazione di Catania con l'intento di mettere in atto la cosiddetta "truffa dello specchietto", ma il piano è fallito in pochi istanti. Un 22enne originario di Siracusa ha infatti preso di mira l'auto sbagliata: quella di un poliziotto della Questura di Catania, libero dal servizio, che ha immediatamente intuito l'inganno. Il finto incidente e la messa in scena. L'agente stava percorrendo la circonvallazione quando ha avvertito un forte colpo sulla fiancata destra, come se avesse urtato qualcosa. Subito dopo, il giovane si è affiancato al veicolo invitandolo ad accostare.

© Dayitalianews.com - Catania, truffa dello specchietto sulla circonvallazione: smascherato un 22enne

Un 42enne della provincia di Avellino è stato denunciato dai Carabinieri di Forino per aver tentato di mettere in atto la truffa dello specchietto.

