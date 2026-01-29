Castelnuovo gli artisti e le proposte della nuova stagione CRAC

Castelnuovo Rangone si prepara alla nona stagione di CRAC, la rassegna di arte che anima il centro storico. Gli artisti portano nuove opere e idee, puntando a sorprendere il pubblico. La mostra si svolge sotto le mura medievali, attirando appassionati e curiosi. I locali si riempiranno di colori e creatività, pronti a coinvolgere chi passerà di lì.

Nuove suggestioni nella vetrina artistica di Castelnuovo Rangone per la nona stagione di CRAC, la rassegna espositiva sotto le mura medievali di Castelnuovo Rangone.A partire dall'8 febbraio, ogni due mesi fino al 31 gennaio 2027, artisti provenienti da tutta Italia porteranno la loro proposta.

