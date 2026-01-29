Casta olimpica | dopo il via libera al maxi prestito per la Fondazione i consiglieri regionali lombardi avranno i pass per l’inaugurazione dei Giochi

I consiglieri regionali lombardi potranno partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina il prossimo 6 febbraio. Dopo un acceso dibattito, hanno ottenuto il via libera e il pass d’ingresso, che fino a poco fa sembrava difficile da conquistare. Ora si aspettano solo le autorizzazioni finali per essere presenti a San Siro e assistere all’evento.

Alla fine ce l’hanno fatta: i consiglieri regionali della Lombardia avranno un pass per accedere alla cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina, prevista per il 6 febbraio a San Siro. Gli omaggi sono arrivati ieri, dopo una trattativa con la giunta ma soprattutto a poche ore dall’ok del Consiglio al contestatissimo maxi-prestito da 5 milioni di euro concesso alla Fondazione Milano Cortina. Un blitz inaspettato, anche per le motivazioni, visto che il sottosegretario leghista Mauro Piazza era stato costretto a spiegare all’aula, martedì pomeriggio, che la Fondazione si trovava in condizioni di “massima urgenza” di ricevere denaro in modo da potersi assicurare un po’ di “liquidità di cassa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Casta olimpica: dopo il via libera al maxi prestito per la Fondazione i consiglieri regionali lombardi avranno i pass per l’inaugurazione dei Giochi Approfondimenti su Milano Cortina Libera brinda davanti al bene confiscato e lancia l’allarme: “Chiesto confronto ai neo consiglieri regionali, senza risposta” Libera Benevento ha celebrato simbolicamente l’inizio del nuovo anno davanti al bene confiscato di contrada Olivola, denunciando una presunta violazione delle norme antimafia. Olimpiadi, la Fondazione batte cassa: chiesti 5 milioni in prestito al Pirellone. Intanto si calcola chi perde (il pubblico) e chi guadagna (i fondi di investimento e costruttori) dai Giochi La Fondazione Milano-Cortina ha richiesto un prestito di 5 milioni di euro alla Regione Lombardia per far fronte a un urgente bisogno di liquidità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Casta Diva Group punta a crescere negli eventi e negli spot con nuove acquisizioni. «Interessati al martech»Dopo aver comprato il ramo eventi di Prodea, la società di Andrea De Micheli mira a raddoppiare le quote di mercato aprendo il business anche ai servizi tecnologici (per valorizzare i dati) e alle gra ... engage.it Casta Diva Group stima la chiusura 2025 a 135 milioni e integra il ramo eventi di Prodea GroupIl ramo di azienda oggetto dell’acquisizione, che confluisce nella business unit Live Communication di cui fa parte anche G2 Eventi, ha registrato, nell’esercizio 2024, un fatturato pari a 11,9 milion ... touchpoint.news Antonio Barone, ballerino e coreografo originario di Sala Consilina, sarà il Cast Manager della cerimonia di chiusura olimpica e della cerimonia di apertura paralimpica dei giochi invernali Milano Cortina 2026. #antoniobarone #castmanager #giochiinvernali # - facebook.com facebook

