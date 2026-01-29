Cassa di colmata le preoccupazioni legate all’inquinamento

Nel consiglio comunale di martedì, i consiglieri hanno parlato a lungo della nuova colmata nel porto. La maggioranza ha presentato una mozione critica, puntando i fari sui possibili rischi di inquinamento legati alla realizzazione di una seconda vasca sul lato nord, vicino a Grottammare. La discussione resta aperta, con le opposizioni che chiedono più garanzie e trasparenza.

Nel consiglio comunale di martedì è stata discussa una mozione presentata dal gruppo di maggioranza ‘Solidarietà e Partecipazione - Città in Movimento’, assai critica verso il progetto di realizzazione di una seconda vasca di colmata nel porto di San Benedetto, collocata sul lato nord al confine con Grottammare. Una vera e propria discarica marina, che va ad aggiungersi a quella già esistente grande come tre campi di calcio, con sabbie e fanghi dragati dai porti dell’Adriatico, contenenti materiali inquinanti, e non prevista dal piano regolatore del Porto. "Un potenziale pericolo ecologico per il nostro mare, un deterrente per la promozione turistica dell’intero territorio – affermano gli esponenti politici della maggioranza – Ebbene, di fronte a tutto ciò l’opposizione di destra del gruppo ‘Grottammare C’è’ guidato da Marco Sprecacè e del gruppo di ‘Fratelli d’Italia’ per bocca di Raffaele Rossi, ha votato contro e ha sminuito l’importanza del tema, sostenendo anche che non ci sono rischi di inquinamento e che prendere una posizione politica su questo tema, per un Comune coinvolto direttamente dalla questione come Grottammare, sarebbe persino inopportuno nei confronti delle autorità superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

