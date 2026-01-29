Casolare abbandonato diventa base di spaccio

Un uomo ha trasformato un vecchio casolare abbandonato in una base di spaccio di cocaina. La polizia ha smantellato il luogo, che fungeva da punto di partenza per le consegne nella zona. Gli agenti hanno arrestato il pusher e sequestrato droga e soldi. L’indagine continua per capire se ci sono altri complici coinvolti.

Aveva creato una vera e propria base dello spaccio di cocaina in un casolare di campagna abbandonato e da lì si muoveva per smerciare droga nelle zone da lui controllate. Il florido mercato illecito non era sfuggito però agli occhi attenti dei carabinieri che, negli ultimi tempi, avevano intrapreso un'importante operazione di sorveglianza del territorio, ponendo particolare attenzione sui luoghi e le aree più suscettibili al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Attraverso un'attenta pianificazione di interventi e servizi di osservazione meticolosi, i militari dell'Arma avevano operato per fornire risposte tangibili contro il traffico di stupefacenti sul territorio, colpendo in modo mirato le persone coinvolte.

