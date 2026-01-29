Caso Rogoredo la lezione dei poliziotti | In strada l' esitazione uccide

La vicenda di Rogoredo scuote la città. Un poliziotto ha aperto il fuoco in strada e ora è indagato per omicidio volontario. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti passanti, lasciando tutti scioccati. La polizia ha spiegato che l’azione è stata presa per legittima difesa, ma le indagini continuano. La comunità chiede chiarezza e giustizia.

Il caso di Rogoredo è una ferita aperta, soprattutto perché il poliziotto che ha sparato è ora indagato per omicidio volontario. Un'ipotesi di reato che si distacca ampiamente dall'eccesso colposo di legittima difesa che solitamente viene ipotizzato in questi casi e lascia molti stupiti per le implicazioni che potrebbe avere. Da più parti è stato sottolineato che si tratta di un atto dovuto anche in tutela dell'agente, ma questa prassi è soggetta a molte critiche da parte dei sindacati di polizia, e non solo, tanto che il governo sta lavorando a una soluzione diversa, che potrebbe trovare spazio già nel prossimo pacchetto sicurezza.

