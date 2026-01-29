Caso Patrizia Nettis no all’archiviazione | Nuovi accertamenti sugli uomini che la videro prima della morte

La procura di Fasano ha deciso di non archiviare il caso di Patrizia Nettis, trovata morta nella sua casa a giugno. Gli inquirenti vogliono fare nuovi accertamenti sugli uomini che l’hanno vista prima del decesso. La vicenda resta aperta, e si aspetta di capire meglio cosa sia successo realmente.

Il caso di Patrizia Nettis, la 41enne trovata morta nel giugno 2023 nella sua casa di Fasano, non verrà archiviato. Disposti nuovi accertamenti per "approfondire la posizione dei due protagonisti maschili, Riccardo Argento e del sindaco Francesco Zaccaria", spiega a Fanpage.it il legale dei genitori.

