Un paziente con Creutzfeldt-Jakob è stato ricoverato all’ospedale di Arezzo. Le autorità rassicurano: non c’è alcun rischio per la popolazione. La persona si trova sotto stretta sorveglianza, ma al momento non ci sono segnali di pericolo. La situazione resta sotto controllo, e le strutture sanitarie monitorano attentamente le eventuali evoluzioni.

Una persona affetta dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD) è attualmente ricoverata all’ospedale di Arezzo. A seguito della diffusione della notizia, l’Asl Toscana sud est è intervenuta per chiarire la situazione ed evitare inutili allarmismi, precisando che si tratta di un caso non attribuibile al consumo di carne bovina infetta. La Creutzfeldt-Jakob, in passato nota al grande pubblico come “morbo della mucca pazza”, è una patologia neurodegenerativa rara e grave, che non è trasmissibile da persona a persona. L’Azienda sanitaria ha già segnalato l’evento all’Istituto Superiore di Sanità, como previsto dai protocolli di sorveglianza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Caso di Creutzfeldt-Jakob ad Arezzo: ricovero in ospedale, ma nessun rischio per la popolazione

