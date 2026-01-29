Casa donata a persona con disabilità spetta l’agevolazione fiscale | i requisiti

Una donna con disabilità riceve una casa donata da un familiare. Ora può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni immobiliari. La normativa italiana prevede che, in presenza di determinati requisiti, la donazione di una casa a una persona con disabilità possa essere agevolata dal punto di vista fiscale. È importante che chi dona rispetti le regole stabilite per ottenere le agevolazioni, così da alleggerire il peso fiscale sulla famiglia.

La donazione immobiliare è uno degli strumenti più utilizzati dalle famiglie italiane per pianificare il passaggio generazionale del patrimonio. Quando il beneficiario è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 1041992, la normativa fiscale prevede importanti agevolazioni fiscali aventi effetti significativi sull’imposta dovuta. L’esistenza di una franchigia particolarmente elevata, pari a 1.500.000 euro, rappresenta un potente strumento di tutela patrimoniale per le persone più fragili e per le loro famiglie, che spesso si trovano a gestire esigenze economiche e assistenziali complesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

