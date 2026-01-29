Carta docente il bonus ottenuto con ricorso può essere speso per acquistare il pc? Quali sono i vincoli?

Il bonus della carta docente ottenuto tramite ricorso può essere usato anche per comprare un computer? La domanda circola tra gli insegnanti, ma ancora non ci sono risposte ufficiali. Entro il 30 gennaio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrebbe pubblicare il decreto con tutte le regole, i criteri e le cifre precise. Fino ad allora, molti si chiedono se i vincoli e le modalità di utilizzo resteranno uguali o cambieranno.

Carta docente, atteso entro il 30 gennaio il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito che stabilirà criteri, modalità di assegnazione e importo per l’a.s. 202526. Seguirà poi l’accredito, per il quale non sono stati ancora indicati i tempi. vi scrivo per un chiarimento riguardante l’utilizzo del bonus Carta del Docente. Ho recentemente vinto un ricorso per il riconoscimento delle annualità pregresse (20212022 e 20222023). Il mio dubbio riguarda la cumulabilità dei fondi derivanti da sentenza: trattandosi di somme spettanti per anni diversi, il limite di “un solo bene informatico per anno scolastico” si applica al momento della spesa (l’anno in cui genero il buono) o è legato alle annualità recuperate? Nello specifico, vorrei capire se le somme recuperate tramite ricorso sono soggette al limite di “un solo bene informatico per anno scolastico” o se, trattandosi di fondi arretrati, la normativa permette una gestione diversa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Carta Docente

Se hai un residuo della Carta Docente 202425, è importante conoscere le scadenze e le modalità di utilizzo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carta Docente

Argomenti discussi: Carta del Docente 2026, quando arriva il bonus? Le novità; Carta docente, devo spendere il residuo del bonus 2024/25 entro il 31 gennaio 2026? Posso acquistare pc e tablet? Chiarimenti; Carta Docente 2025/2026: il mistero dei bonus scomparsi e il nuovo rischio taglio; Carta Docente 2026 ferma: cosa sta succedendo davvero.

Carta del Docente, manca ancora decreto attuativo. Quando arriva il bonus 2025/2026?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carta del Docente, manca ancora decreto attuativo. Quando arriva il bonus 2025/2026? tg24.sky.it

Carta del Docente 2026: conto alla rovescia. Quando arriva il bonus e le nuove date di sbloccoScopri le novità sulla Carta del Docente 2026! Leggi di più sulla rivoluzione del bonus per i docenti precari. informazionescuola.it

“I voucher per l’anno scolastico 2025/2026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026”. Così si legge sul sito ufficiale dedicato alla Carta del Docente facebook

“I voucher per l’anno scolastico 2025/2026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026”. Così si legge sul sito ufficiale dedicato alla Carta del Docente x.com