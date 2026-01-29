Le strade di Elia Giani e del Carpi si sono incrociate in pochi giorni. Il nuovo trequartista biancorosso ha scelto di vestire la maglia della squadra, che punta a tornare in alto. La piazza si aspetta subito tanto da questa trattativa, convinta che Giani possa fare la differenza. Ora il Carpi si prepara a ripartire proprio da questa novità.

Le strade di Elia Giani, nuovo trequartista biancorosso, e del Carpi hanno trovato una convergenza in pochi giorni. Lo ha confermato il ds Marco Bernardi presentando il giocatore classe 2000 arrivato dal Pisa in prestito e pronto già da sabato contro la Samb al suo debutto. "Elia è un giocatore che conosco bene – ha spiegato Bernardi – l’ho avuto con me due anni a Fiorenzuola. Era il nostro primo obiettivo, sostituto ideale di Cortesi: è un mancino che gioca sotto punta partendo da destra, ma ha caratteristiche diverse da Matteo, con più forza, più strappo nel lungo. Viene da un inizio di stagione un po’ travagliato per un problema fisico a Brescia, però siamo convinti che il Carpi possa fare molto bene a Giani per rilanciarsi e Giani possa essere molto utile al Carpi per questo finale di stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Carpi, piazza giusta per il rilancio"

Approfondimenti su Carpi Rilancio

Il Carnevale in Piazza a Carpi torna domenica 1 febbraio, offrendo un evento dedicato a bambini e famiglie.

La sfida tra Juve e Roma si avvicina, con Spalletti pronto a lanciare il suo rilancio per i bianconeri fin dal primo minuto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carpi Rilancio

Argomenti discussi: CARPI CALCIO. GIANI SI PRESENTA: PIAZZA GIUSTA PER RILANCIARMI; Carpi, preso l’attaccante Giani: ne arriverà anche un altro; Il Carpi vuole stringere per Giani; Cortesi-Arezzo, il Carpi ora apre: Pronti a trattare con l’offerta giusta.

CARPI CALCIO. GIANI SI PRESENTA: PIAZZA GIUSTA PER RILANCIARMINel video, l’intervista a Elia Giani Il Carpi ed Elia Giani si sono trovati su due strade convergenti. La società biancorossa da subito ha individuato il trequartista classe 2000 come sostituto ideale ... tvqui.it

Carpi, preso l’attaccante Giani: ne arriverà anche un altroCARPI. A meno di una settimana dalla partenza di Cortesi, il Carpi ha il suo nuovo attaccante. Come raccontato negli ultimi giorni, la scelta del club biancorosso è caduta su Elia Giani, attaccante cl ... msn.com

036 Piazza dei Martiri Carpi (Mo)2025 - facebook.com facebook