Il Carnevale nel Bosco delle Favole 2026 prende vita con un’atmosfera magica. Il bosco si trasforma in un mondo incantato, pieno di colori e sorprese. Oltre agli spettacoli dal vivo, arrivano nuove attrazioni e show mai visti prima. L’evento vuole far sognare sia i bambini che gli adulti, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

Il bosco si trasforma in un universo incantato grazie al Carnevale. Oltre agli amatissimi spettacoli live, vi aspettano nuove attrazioni, spettacoli inediti e un mondo tutto da scoprire, pensato per far sognare grandi e piccoli. Magia, fantasia e divertimento per tutta la famiglia vi attendono!

Il Comune di Cesa propone due iniziative natalizie: “Natale in Ludoteca”, un centro dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni con aperture il 23, 29 e 30 dicembre, e una visita al Bosco delle Favole per disabili, promuovendo momenti di svago e inclusione durante le festività.

Il Carnevale del re, in programma sabato 7 febbraio 2026 nel Bosco di Ficuzza, offre un’opportunità per scoprire la natura, la storia e l’astronomia attraverso un’escursione in maschera.

Carnevale 2026, l’Orso di Segale torna a correre per le strade di ValdieriDomenica 8 febbraio apparirà e correrà per il centro storico di Valdieri l’Orso di Segale. È la figura principale del Carnevale alpino del paese della Valle Gesso. La rappresentazione ha radici ... targatocn.it

Il Carnevale di VaralloCarnevali dei borghi italiani 2026: riti antichi, maschere simboliche, falò e tradizioni che raccontano l’anima dei territori. siviaggia.it

Il Carnevale arriva al Bosco delle Favole! Dal 1° febbraio inizia una nuova, magica avventura di Carnevale al Bosco delle Favole! Tante sorprese, grandi novità, e coinvolgenti spettacoli per tutta la famiglia vi aspettano per vivere insieme giornat - facebook.com facebook