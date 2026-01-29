Carlo Masci è diventato nonno e il nipotino porta il suo nome | a fargli gli auguri anche Carlo Costantini

Carlo Masci è diventato nonno e il suo nipotino porta il suo nome. La famiglia ha festeggiato l’evento e anche Carlo Costantini ha fatto gli auguri. Il piccolo, ormai tra le braccia dei genitori, porta con sé la speranza di una nuova generazione.

Carlo Masci è diventato nonno e, nel solco della tradizione, il neonato nipotino porta proprio il suo nome. Nel bel mezzo di una campagna elettorale decisamente particolare e dai toni aspri, a distendere gli animi arriva un fiocco azzurro e così, per un momento, si mettono da parte le questioni.

