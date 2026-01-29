Carceri | Gianassi ' interrogazione su ennesima tragedia annunciata a Sollicciano'

La morte di un giovane detenuto di 29 anni nel carcere di Sollicciano riaccende le polemiche sulle condizioni delle carceri. Il consigliere Gianassi ha annunciato un’interrogazione e non ha nascosto la sua rabbia, sottolineando che questa tragedia era evitabile e che le responsabilità non possono essere ignorate. La situazione nel penitenziario si fa sempre più difficile, e ora si chiede un intervento rapido per evitare nuove tragedie.

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "La morte del detenuto ventinovenne nel carcere di Sollicciano è l'ennesima tragedia annunciata dinanzi alla quale silenzio e latitanze non possono avere cittadinanza". Lo dice il capogruppo Pd in commissione Giustizia a Montecitorio Federico Gianassi annunciando una interrogazione sulla tragica vicenda. "Parliamo di una persona con gravi problemi di tossicodipendenza e fragilità psichica, che non avrebbe mai dovuto essere rinchiusa in un istituto sovraffollato e strutturalmente compromesso come Sollicciano, ma seguita in una struttura alternativa. Da anni il Ministro Nordio annuncia misure per i detenuti vulnerabili, ma la realtà è che le Rems mancano, le comunità terapeutiche non sono operative e il Decreto Carceri del 2024 non ha prodotto alcun risultato concreto, smentendo clamorosamente le promesse di riduzione dell'affollamento nelle case di reclusione”, prosegue Gianassi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carceri: Gianassi, 'interrogazione su ennesima tragedia annunciata a Sollicciano' Approfondimenti su Sollicciano Tragedia Carceri: principio d’incendio a Sollicciano, evacuate 26 persone Nelle prime ore del mattino, nel carcere di Sollicciano a Firenze, si è verificato un principio di incendio. Un’altra tragedia in carcere. E’ morto il detenuto che si era impiccato a Sollicciano: aveva 29 anni Un altro incidente mortale scuote il carcere di Sollicciano.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.