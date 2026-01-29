Capello su Dimarco | Fa la differenza quando calcia ha una capacità balistica di altissimo livello Punizione capolavoro

Marco Dimarco ha segnato una punizione che ha lasciato tutti senza parole. Capello ha commentato dicendo che fa la differenza in campo, soprattutto per la sua capacità balistica. La sua esecuzione è stata considerata un vero capolavoro, dimostrando ancora una volta quanto possa fare la differenza in una partita.

Inter News 24 Capello su Dimarco: «Fa la differenza, quando calcia. Punizione capolavoro». Segui le ultimissime. Il sipario sulla  League Phase  di  Champions League  si chiude con un sapore agrodolce per i  nerazzurri. Nonostante una prestazione di alto livello e una vittoria di prestigio ottenuta sul difficile campo del  Signal Iduna Park, la  compagine meneghina  guidata da  Cristian Chivu,  tecnico carismatico ed ex colonna della difesa interista, non è riuscita a strappare il pass per il posizionamento tra le prime otto della classe. Un risultato che, se da un lato premia il gioco espresso dalla  Beneamata, dall’altro lascia qualche rimpianto per il cammino complessivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Borussia Dortmund Inter LIVE 0-1: Dimarco la sblocca con una punizione incredibile dal limite!

Questa sera al Signal Iduna Park si gioca l’ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter.

