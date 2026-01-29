Capello su Dimarco | Fa la differenza quando calcia ha una capacità balistica di altissimo livello Punizione capolavoro

Marco Dimarco ha segnato una punizione che ha lasciato tutti senza parole. Capello ha commentato dicendo che fa la differenza in campo, soprattutto per la sua capacità balistica. La sua esecuzione è stata considerata un vero capolavoro, dimostrando ancora una volta quanto possa fare la differenza in una partita.

Inter News 24 Capello su Dimarco: «Fa la differenza, quando calcia. Punizione capolavoro». Segui le ultimissime. Il sipario sulla League Phase di Champions League si chiude con un sapore agrodolce per i nerazzurri. Nonostante una prestazione di alto livello e una vittoria di prestigio ottenuta sul difficile campo del Signal Iduna Park, la compagine meneghina guidata da Cristian Chivu, tecnico carismatico ed ex colonna della difesa interista, non è riuscita a strappare il pass per il posizionamento tra le prime otto della classe. Un risultato che, se da un lato premia il gioco espresso dalla Beneamata, dall’altro lascia qualche rimpianto per il cammino complessivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello su Dimarco: «Fa la differenza, quando calcia ha una capacità balistica di altissimo livello. Punizione capolavoro» Approfondimenti su Dimarco Inter Atletico Madrid Juventus Women 1-1 LIVE: capolavoro di Godo su punizione INTERVALLO Borussia Dortmund Inter LIVE 0-1: Dimarco la sblocca con una punizione incredibile dal limite! Questa sera al Signal Iduna Park si gioca l’ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Dimarco Inter Argomenti discussi: Capello: Inter strada tracciata, il Milan attende e basta. Manca qualcosa...; Capello: Dimarco, punizione alla Mariolino Corso! E’ un capolavoro perché…; Inter-Pisa 6-2: le pagelle dei nerazzurri, Dimarco cambia l'inerzia del match; Capello: Inter ha tutto per il doppio impegno! Su Barella e Lautaro a secco con le big vi dico…. Capello: Dimarco, punizione alla Mariolino Corso! E’ un capolavoro perché…L'Inter vince ma non riesce a piazzarsi nelle prime 8 in Champions League. Questa l'analisi di Fabio Capello, ex allenatore ... msn.com Capello, ex allenatore ed ora opinionista, ha posato la lente d’ingrandimento della sua analisi sull’Inter e sul Milan. Le sue dichiarazioniCapello, ex allenatore ed ora opinionista, ha posato la lente d’ingrandimento della sua analisi sull’Inter e sul Milan. Le sue dichiarazioni L’ultimo turno di Serie A ha parlato chiaro: l’Inter allung ... calcionews24.com Capello: "Per me la punizione di Dimarco è una punizione alla Mariolino Corso". - facebook.com facebook Capello: "La punizione di Dimarco è una punizione alla Mariolino Corso" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.