Caos in finale di Coppa d' Africa le conseguenze | 5 giornate al ct del Senegal le altre sanzioni

La finale di Coppa d'Africa si è trasformata in un caos dopo le polemiche scoppiate sul campo. Il commissario ha deciso di squalificare il ct del Senegal per cinque turni e ha multato di 100 mila dollari Pape Thiaw, che aveva invitato i suoi a lasciare il campo dopo un rigore per il Marocco. La partita si è conclusa con tensione e sanzioni pesanti per le squadre coinvolte.

Squalifica per cinque partite e multa di 100 mila dollari per l'allenatore del Senegal, Pape Thiaw, dopo i fatti avvenuti al termine della finale di Coppa d’Africa. Alla base della decisione il comportamento di "condotta antisportiva", per aver invitato i suoi giocatori a lasciare il campo”. Due turni di stop nella competizione anche agli attaccanti senegalesi Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr, per il "comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro". Non finisce qui: la Federcalcio senegalese è stata multata per un totale di 615 mila dollari. Per "comportamento antisportivo" anche l'attaccante marocchino, Ismael Saibari, è stato squalificato per tre partite: in più dovrà pagare una multa di 100 mila dollari, mentre il capitano Achraf Hakimi è stato squalificato per due partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, disputata a Rabat, si è conclusa con un risultato di 1-0 in favore del Senegal dopo i supplementari.

Il match Senegal-Sudan, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025, mette di fronte due nazionali con obiettivi diversi.

Caos finale Coppa d'Africa, 5 giornate di stop al ct del SenegalIl caos tra proteste e abbandono del campo nella finale di Coppa d'Africa costa al ct del Senegal cinque giornate di squalifica e una multa da 100mila dollari. (ANSA) ... ansa.it

Caos Coppa d'Africa: Senegal si scusa ma è in arrivo una stangataClamorosa protesta dei 'Leoni della Teranga'. VIDEO Infantino: 'Da giocatori scene inaccettabili'. Al via inchiesta Caf (ANSA) ... ansa.it

La Federcalcio del #Marocco ha deciso di reagire con fermezza dopo il caos scoppiato nella finale di #CoppadAfrica. La FRMF ha infatti comunicato di aver presentato un ricorso ufficiale contro il #Senegal #calcionews24 x.com