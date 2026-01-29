Caos alla stazione di Saronno per un guasto a Milano Bovisa

Questa mattina la stazione di Saronno si è riempita di confusione. Un guasto tecnico a Milano Bovisa ha bloccato i treni, creando disagi anche sulla linea che collega Saronno alla città meneghina. Molti pendolari si sono trovati bloccati, alcuni hanno dovuto cercare alternative per arrivare a destinazione. La circolazione ferroviaria resta complicata mentre i tecnici lavorano per risolvere il problema.

