Cantieri del tram all' ospedale Maggiore riaprono i Prati di Caprara ma chiude via Passarotti

Questa mattina all’Ospedale Maggiore si sono riaperti i Prati di Caprara, dopo settimane di lavori. La strada era rimasta chiusa per permettere i cantieri del tram, ma ora la viabilità sembra più scorrevole. Invece, è stata chiusa via Passarotti, che collega ancora il quartiere alla rete principale. La riapertura dei Prati di Caprara dovrebbe alleggerire il traffico nella zona, spesso congestionata dai lavori in corso.

Lavori, deviazioni e nuovi assetti: nell’agenda di inizio febbraio la pavimentazione di via San Felice e le modifiche alla viabilità lungo la via Emilia Migliora la viabilità nella zona dell’Ospedale Maggiore, uno dei punti più critici della rete stradale per via dei cantieri del tram. Da questa mattina tornano infatti disponibili due corsie su Prati di Caprara, nell’incrocio che aveva generato code e rallentamenti, anche se resta sospeso l’attraversamento pedonale. A contribuire ad alleggerire il traffico nel quadrante ovest sarà, da venerdì, anche l’apertura di due varchi nel cantiere di Santa Viola, all’altezza di via della Viola e via Agucchi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Da giovedì 29 gennaio, due corsie di via Prati di Caprara a Bologna riapriranno al traffico.

Da domani, a Bologna, cambiano le cose per chi attraversa l’incrocio all’Ospedale Maggiore.

