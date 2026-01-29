Cancelli centra il bersaglio | tris e settebello agli Italiani indoor Para-Archery

Da ecodibergamo.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lamezia Terme, Cancelli fa il suo solito show. Il tiratore di Almenno San Salvatore conquista il suo terzo titolo individuale di fila nel compound e il settimo in carriera. Non solo, porta a casa anche la vittoria a squadre con la Phb, confermando il suo talento nel tiro con l'arco indoor para-archery.

TIRO CON L’ARCO. A Lamezia Terme il 58enne di Almenno San Salvatore conquista il terzo titolo individuale consecutivo nel compound, il settimo in carriera, e la vittoria a squadre con la Phb. «Ora i Tricolori normodotati». Tris e settebello, la freccia orobica non sbaglia. Giampaolo Cancelli, 58 anni di Almenno San Salvatore, ha mantenuto fede ai pronostici, firmando il terzo titolo individuale indoor consecutivo, il settimo in carriera, ai Campionati italiani Para-archery sui 18 metri a Lamezia Terme, specialità compound. In Calabria il bergamasco è arrivato al successo negli scontri diretti con il miglior punteggio nelle qualificazioni e la vittoria a squadre con la Phb insieme col compagno di squadra Lorenzo Schieda, 51 anni di Solza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

cancelli centra il bersaglio tris e settebello agli italiani indoor para archery

© Ecodibergamo.it - Cancelli centra il bersaglio: tris e settebello agli Italiani indoor Para-Archery

Approfondimenti su Lamezia Terme

Medaglia d'argento per Emma Paoloni al campionato italiana Para-Archery

Emma Paoloni, quattordicenne di San Ginesio, ha conquistato la medaglia d’argento nel campionato italiano di Para-Archery.

Canottaggio Indoor a Terni: tris tricolore con record per il campione mondiale Andrea Panizza

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lamezia Terme

Argomenti discussi: Cancelli centra il bersaglio: tris e settebello agli Italiani indoor Para-Archery.

cancelli centra il bersaglioCancelli centra il bersaglio: tris e settebello agli Italiani indoor Para-ArcheryA Lamezia Terme il 58enne di Almenno San Salvatore conquista il terzo titolo individuale consecutivo nel compound ... ecodibergamo.it

cancelli centra il bersaglioNotizie di Giampaolo CancelliTIRO CON L’ARCO . A Lamezia Terme il 58enne di Almenno San Salvatore conquista il terzo titolo individuale consecutivo nel compound, il settimo in carriera, e la vittoria a squadre con la Phb. «Ora i ... ecodibergamo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.