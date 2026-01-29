Cancelli centra il bersaglio | tris e settebello agli Italiani indoor Para-Archery

A Lamezia Terme, Cancelli fa il suo solito show. Il tiratore di Almenno San Salvatore conquista il suo terzo titolo individuale di fila nel compound e il settimo in carriera. Non solo, porta a casa anche la vittoria a squadre con la Phb, confermando il suo talento nel tiro con l'arco indoor para-archery.

TIRO CON L’ARCO. A Lamezia Terme il 58enne di Almenno San Salvatore conquista il terzo titolo individuale consecutivo nel compound, il settimo in carriera, e la vittoria a squadre con la Phb. «Ora i Tricolori normodotati». Tris e settebello, la freccia orobica non sbaglia. Giampaolo Cancelli, 58 anni di Almenno San Salvatore, ha mantenuto fede ai pronostici, firmando il terzo titolo individuale indoor consecutivo, il settimo in carriera, ai Campionati italiani Para-archery sui 18 metri a Lamezia Terme, specialità compound. In Calabria il bergamasco è arrivato al successo negli scontri diretti con il miglior punteggio nelle qualificazioni e la vittoria a squadre con la Phb insieme col compagno di squadra Lorenzo Schieda, 51 anni di Solza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

