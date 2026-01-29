I Carabinieri di Salerno hanno eseguito un'operazione che ha portato all’arresto di dodici persone. Le indagini hanno scoperto un vasto traffico illecito di rifiuti che coinvolge diversi soggetti nella regione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti e mezzi utilizzati per spostare illegalmente materiali pericolosi. La procura ha disposto misure cautelari per fermare questa rete criminale.

SALERNO, 29 gennaio 2026 – Maxi operazione dei Carabinieri contro il traffico illecito di rifiuti in Campania. I militari del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli hanno notificato 12 misure cautelari: 8 arresti ai domiciliari e 4 obblighi di dimora. L’operazione, condotta con il supporto dei comandi provinciali di Salerno, Napoli e Caserta, ha portato anche al sequestro di due impianti coinvolti nello smaltimento illecito, otto automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti e circa 530mila euro in contanti. Le misure sono il risultato di un’indagine avviata nell’ottobre 2023 dal NOE di Napoli, sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese video, pedinamenti e acquisizioni documentali. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Campania: traffico di rifiuti, 12 misure cautelari

Approfondimenti su Campania Traffico di Rifiuti

I Carabinieri di Napoli hanno messo sotto accusa un giro di rifiuti illeciti.

I Carabinieri hanno eseguito dodici misure cautelari contro un gruppo criminale che smaltiva illegalmente rifiuti provenienti da più province campane.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CAMPANIA: TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI ED EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.

Ultime notizie su Campania Traffico di Rifiuti

Argomenti discussi: Smaltimento illecito di rifiuti e fatture false: 12 indagati, ma in 8 finiscono ai domiciliari; Traffico illecito di rifiuti: vasta operazione dei Carabinieri del Noe; Campania, traffico illecito di rifiuti: 12 misure cautelari; Traffico e smaltimento illecito di rifiuti, blitz all’alba tra Napoli, Salerno e Caserta: 12 in manette.

Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Sud Italia: 12 arresti tra Napoli, Caserta e SalernoUn'operazione su vasta scala che ha scoperchiato un sistema organizzato di smaltimento illecito di rifiuti speciali, pericolosi e non, con ramificazioni tra ... pupia.tv

Salerno, vasta operazione contro il traffico illecito di rifiutiScoperto smaltimento di materiali speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole del Salernitano ... rainews.it

Maltempo in Campania, crolla un albero tra Marano e Camaldoli: traffico in tilt - Invia le tue foto e i video del maltempo qui: https://wa.me/3482108208 facebook

Pioggia a Napoli, allagata arteria centrale, traffico in tilt. Lungo Via Acton l'asfalto è saltato in più punti #ANSA x.com