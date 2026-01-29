Campa parla Bendinelli | Contributi e prestazioni valgono 27 milioni di euro

Federico Bendinelli, presidente di Campa, ha annunciato che i contributi e le prestazioni della mutua valgono complessivamente 27 milioni di euro. Durante un incontro a Bologna, Bendinelli ha sottolineato come l’imprenditoria locale sia molto attenta alle questioni sanitarie e sociali. La crescita di questa realtà si basa sulla collaborazione tra imprese e servizi offerti dalla mutua.

"Bologna ha un'imprenditoria vivace, molto attenta ai problemi sanitari e sociali". Una crescita che secondo Federico Bendinelli, presidente di Campa, la mutua integrativa, parte dalle imprese. Bendinelli commenta così i risultati della città nella classifica della qualità della vita. Presidente Bendinelli, nella classifica del Sole 24 Ore Bologna sale ai piedi del podio (4° posto), aumentando di cinque posizioni rispetto all'anno precedente. A cosa è dovuta questa crescita? "Una crescita positiva dovuta alle attività economiche che sviluppano in maniera importante il tessuto sociale della città e così garantiscono benessere ai cittadini".

