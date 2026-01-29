Camionista ingannato dal navigatore resta incastrato a Monte San Giacomo

Questa mattina un camionista polacco è rimasto bloccato a Monte San Giacomo. Il navigatore gli ha indicato una strada sbagliata, e ora il camion è rimasto incastrato in un punto difficile da raggiungere. I vigili del fuoco sono intervenuti per aiutarlo a liberarsi. Nessuno si è fatto male, ma i disagi sono stati notevoli.

Il traffico è rimasto bloccato, fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco e di un'azienda di soccorso stradale specializzata Disavventura per un camionista di origini polacche rimasto incastrato, questa mattina, a Monte San Giacomo. Sarebbe stato "ingannato" dalle indicazioni del navigatore. Fondamentale l'intervento dei soccorsi per liberare il mezzo pesante e anche la strada. Il camionista alla guida di un autoarticolato ha seguito le indicazioni del navigatore per raggiungere la sua meta, tuttavia è stato "portato" in via Nenni, inadatta a far transitare mezzi pesanti. Il veicolo così è rimasto incastrato e il camionista è stato costretto a chiamare i soccorsi.

