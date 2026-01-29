Un camion ha preso fuoco questa mattina nella galleria Le Croci, vicino a Calenzano, lungo l’autostrada A1. L’incendio ha causato una lunga coda di circa 16 chilometri, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore. Nessuna altra auto è rimasta coinvolta e non si registrano feriti gravi. La situazione è ancora sotto controllo, ma si consiglia di evitare l’area e di seguire

Intorno alle 15 di oggi si è verificato un incidente stradale lungo l'autostrada A1, a seguito del quale un camion è andato a fuoco nella galleria "Le Croci", subito dopo Calenzano (Firenze) e prima del bivio della variante di Valico. L'autostrada del Sole è stata bloccata in direzione Nord nel nodo di Firenze. Si registrano 16 km di coda. L'incendio del mezzo pesante (un camion frigorifero di frutta) è stato spento dai vigili del fuoco e sono in corso le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti e al rivestimento della galleria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Camion in fiamme in galleria: 16 km di coda a Firenze

Un camion è andato a fuoco questa pomeriggio nella galleria

Un tir in fiamme in una galleria vicino a Firenze blocca l'autostrada A1 e provoca un ingorgo di 16 chilometri.

