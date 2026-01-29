Camion a fuoco in galleria riaperto tratto A1

Un incendio ha coinvolto un camion in galleria sulla A1, tra Calenzano e il bivio con la Direttissima verso Bologna. La strada è rimasta chiusa per circa quattro ore, creando disagi e code tra i veicoli in transito. La situazione si è sbloccata solo nel tardo pomeriggio, quando i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e riaperto la tratta. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e accertare le cause dell’incendio.

Riaperto poco dopo le 19 del 29 gennaio il tratto in nord dell'A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la Direttissima verso Bologna, chiuso poco dopo le 15 per un camion in fiamme nella galleria Croci a Calenzano, all'altezza del km 265 e 800. Così Aspi che spiega che "attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Nel tratto tra Firenze Impruneta e il bivio con la Direttissima" ci sono "10 km di coda in diminuzione". Sul posto hanno operato squadre e mezzi di Aspi "per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico".

