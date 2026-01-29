Camillo Farcomeni spiega le vele il talento di Nepi all' Italia cup | Dedizione e sacrificio per grandi traguardi

Camillo Farcomeni, il giovane velista di Nepi, si è fatto notare ad Anzio. Classe 2011, ha ottenuto il terzo posto assoluto e il primo tra gli under16 alla regata zonale di Ilca 4, una gara importante a livello nazionale e internazionale. Un risultato che dimostra come dedizione e sacrificio portino a grandi traguardi.

Per il 15enne terzo posto overall e primo tra gli under16 nella regata classe Ilca 4. Ora le selezioni per i campionati europei e mondiali Camillo Farcomeni, un giovanissimo di Nepi, ha conquistato le acque di Anzio. Classe 2011, ha raggiunto il terzo posto overall e il primo posto della categoria under16 nella Regata zonale classe Ilca 4, una competizione velica giovanile di grande rilievo nazionale e internazionale tenutasi sul litorale romano. Questi strepitosi risultati lo fanno navigare fino ad Andora per la prima tappa dell'Italia cup dal 13 al 17 febbraio, valida per la selezione di campionati europei e mondiali.

