Camiciottoli e i dubbi sulla presentazione della domanda di deroga

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di San Giovanni Valdarno, la consigliera Gianna Camiciottoli di San Giovanni Civica ha espresso dubbi sulla modalità con cui la Regione Toscana ha presentato la richiesta di deroga per i punti nascita con meno di 500 parti all’anno. Camiciottoli ha chiesto chiarimenti e ha messo in discussione i passaggi seguiti dalla Regione, lasciando aperti diversi dubbi sulla procedura adottata.

Tra i requisiti richiesti figurano indicazioni di tipo geografico, la documentazione sui flussi di attività anno per anno e la compilazione di una checklist.

