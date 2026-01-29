Camera Fontana tenta stop in extremis a conferenza remigrazione Ma Furgiuele la conferma

Roma, 29 gen. (askanews) – Il pressing per l'annullamento non è servito: si terrà domani a Montecitorio la conferenza stampa per lanciare la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare 'Remigrazione e riconquista' che vede tra i promotori Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani. Lo ha ribadito, ancora una volta, il deputato leghista Domenico Furgiuele, nonostante il presidente della Camera Lorenzo Fontana, suo collega di partito, abbia tentato in extremis di farlo desistere dopo le proteste di questi giorni da parte delle opposizioni (Pd, M5S, Avs, +E) che sono sul piede di guerra e annunciano iniziative eclatanti contro la "legittimazione" in "sedi istituzionali" di "gruppi estremisti che si richiamano al fascismo e al nazismo".

