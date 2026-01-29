Questa mattina si sono incontrati a Roma Carlo Calenda, Antonio Tajani, Dario Franceschini e Pier Ferdinando Casini, riuniti dall’ex dem Giuseppe Merlo. I presenti speravano di vederli di nuovo sullo stesso palco, ma finora non ci sono state conferme di ulteriori incontri pubblici. La domanda resta aperta: cosa succederà ora?

Tajani last minute non si presenta. Il segretario di Azione scherza: "Ci siamo visti domenica". Gli azzurri: siamo solo alleati in Europa. Franceschini invita gli ex Dc a guardare la realt: hanno espresso tre premier e tre segretari del Pd. Prove generali di convergenza? Calenda apre a Tajani: "Serve un civico riformista per Milano. Basta estremismi" Tajani scarica Salvini e Salvini scarica Vannacci: "C'è chi pensa solo al seggio. Vai!". La "maledetta" domenica degli alleati Li aspettavano; speravano di rivederli subito insieme, il leader di Azione Carlo Calenda e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, come a voler sottolineare quella che, domenica scorsa, a Milano, in occasione del trentaduesimo anniversario della discesa in campo del Cav. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Calenda, Tajani (in video), Franceschini e Paglia riuniti dall’ex dc Merlo. E poi?

