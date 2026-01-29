Calciomercato Torino si torna a trattare Prati | nuovi contatti e distanza sempre più ridotta verso l’accordo finale

Torino torna a parlare con Prati. Le trattative si fanno più intense e i contatti tra le due parti si intensificano. La distanza si riduce e ora sembra più vicina la fumata bianca per l’accordo finale. I dirigenti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e portare a casa il giocatore.

Calciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il difensore del Borussia Dortmund nel mirino. Le ultime novità Mercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagli Mercato Bologna, occhi su quel calciatore del Cagliari! Sartori cerca il colpo sulla destra, cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il difensore del Borussia Dortmund nel mirino. Le ultime novità Mercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagli Mercato Bologna, occhi su quel calciatore del Cagliari! Sartori cerca il colpo sulla destra, cosa sta succedendo Chelsea, Palmer è finito del mirino dei Red Devils! Settimana di fuoco per il trequartista inglese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Torino, si torna a trattare Prati: nuovi contatti e distanza sempre più ridotta verso l’accordo finale Approfondimenti su Calciomercato Torino Calciomercato Torino, si riapre la pista Prati: il centrocampista del Cagliari torna un obiettivo concreto Sul fronte del calciomercato Torino, torna di attualità il nome di Prati, centrocampista del Cagliari. Calciomercato Lazio, assalto su Fabbian: nuovi contatti e trattativa che si scalda, le ultime La Lazio intensifica i contatti per Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Calciomercato Torino, si lavora per le operazioni Asllani e Nicolussi Caviglia: le ultime news Ultime notizie su Calciomercato Torino Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve, Mateta o En-Nesyri. Ufficiale: Bove torna in campo, visite ok col Watford; Calciomercato, le news di mercoledì 21 gennaio; Calciomercato, Daniel Maldini firma con la Lazio - Cremonese: il ritorno di Djuric dal Parma; Calciomercato Serie A, le ultime: Nicolussi al Parma, Insigne torna in Italia. Calciomercato Torino, Petrachi torna su MarianucciDopo tante trattative, idee e suggestioni, Petrachi ci riprova per portare Luca Marianucci al Torino, il livornese vuole più spazio ... toro.it Calciomercato Torino, dopo Obrador ecco i prossimi obiettiviProsegue il calciomercato e sono ancora rinforzi da regalare a Marco Baroni. Dopo l’acquisto di Rafa Obrador nel ruolo di esterno sinistro, il Torino ha l’obbligo di andare a rinforzare il reparto dif ... toro.it #Calciomercato Torino, da #Ngonge a #Kumbulla: il punto di giornata Gli obiettivi di mercato quando mancano cinque giorni alla chiusura #Torino #TorinoFC #ToroNews Le ultime x.com Calciomercato Torino, idea Kapuadi in caso di mancato accordo con la Fiorentina per Ranieri - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.