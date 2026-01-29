Calciomercato Torino fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca

Questa mattina il Torino ha ufficializzato l’ingaggio di Matteo Prati dal Cagliari. Il giocatore arriverà in prestito con diritto di riscatto, e la società ha già fatto sapere che lo terrà sotto osservazione per valutare il suo impatto in squadra. Nel frattempo, l’affare con Tchoca è stato bloccato, e tutto il mercato si ferma temporaneamente.

