Calciomercato Sassuolo è fatta per l’arrivo di Nzola! Domani le visite e la firma | tutti i dettagli

Il Sassuolo ha trovato l’attaccante che cercava: domani M’Bala Nzola farà le visite mediche e firmerà il contratto. L’accordo con la Fiorentina è stato finalizzato, e il giocatore si prepara a diventare un nuovo neroverde. L’attacco dei neroverdi si rinforza con questa operazione che arriva dopo settimane di negoziati.

