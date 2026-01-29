Calciomercato Milan | acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Nelle ultime ore del mercato invernale il Milan cerca di chiudere un acquisto in difesa. La società ha fretta di rinforzare la squadra prima della chiusura della finestra di mercato. I dirigenti sono al lavoro per trovare un accordo e portare a termine l’operazione prima della deadline. I tifosi attendono con ansia le novità, mentre le trattative sono ancora aperte.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

MERCATO INVERNALE SERIE A:RUMORS/ACQUISTI CONFERMATI E TRATTATIVE PT.1

