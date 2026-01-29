Calciomercato Milan | acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News
Nelle ultime ore del mercato invernale il Milan cerca di chiudere un acquisto in difesa. La società ha fretta di rinforzare la squadra prima della chiusura della finestra di mercato. I dirigenti sono al lavoro per trovare un accordo e portare a termine l’operazione prima della deadline. I tifosi attendono con ansia le novità, mentre le trattative sono ancora aperte.
Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MERCATO INVERNALE SERIE A:RUMORS/ACQUISTI CONFERMATI E TRATTATIVE PT.1
Ultime notizie su Calciomercato Milan
Argomenti discussi: Acquisti e cessioni: il tabellone del calciomercato invernale di Serie A; Calciomercato Serie A 2025-2026: il tabellone, acquisti e cessioni per squadra; Calciomercato Serie A: acquisti e cessioni squadra per squadra; TUTTI gli acquisti ufficiali della sessione invernale di calciomercato in Serie A ad oggi.
Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 15 gennaioSi riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali: ACQUISTI Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), ... milannews.it
Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneriTutto quello che c'è da sapere sul calciomercato del Milan. msn.com
«KOSTIC-MILAN, TRATTATIVA AL CAPOLINEA! MATTEO MORETTO SVELA IL RETROSCENA: "GRANDE PESSIMISMO, IL CLUB MOLLA LA PRESA!"» #Kostic #Milan #Juventus #Calciomercato #Moretto #Allegri - facebook.com facebook
Calciomercato Milan, per Loftus-Cheek interesse anche del Chelsea, ma … #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.