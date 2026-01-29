Calciomercato Inter LIVE | offerta per Luis Henrique intesa totale con Diaby

La sessione di calciomercato dell’Inter si anima con nuove trattative. La società nerazzurra ha presentato un’offerta per Luis Henrique, cercando di portarlo in squadra. Nel frattempo, è arrivata un’intesa totale con Diaby, che potrebbe presto diventare un nuovo rinforzo. La giornata è ricca di incontri e sviluppi che tengono i tifosi con il fiato sospeso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

