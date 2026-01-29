Calciomercato Inter LIVE | offerta per Luis Henrique intesa totale con Diaby

La sessione di calciomercato dell’Inter si anima con nuove trattative. La società nerazzurra ha presentato un’offerta per Luis Henrique, cercando di portarlo in squadra. Nel frattempo, è arrivata un’intesa totale con Diaby, che potrebbe presto diventare un nuovo rinforzo. La giornata è ricca di incontri e sviluppi che tengono i tifosi con il fiato sospeso.

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Mercato Inter, Luis Henrique via per fare posto a Perisic o Diaby. C'è l'offerta del Bournemouth. Il mercato dell'Inter si anima con Luis Henrique che potrebbe lasciare il club. Calciomercato Inter, offerta ufficiale del Besiktas per Luis Henrique. Il Besiktas ha presentato un'offerta ufficiale per Luis Henrique, attualmente in forza all'Inter. Inter, muro su Luis Henrique: respinte due offerte. L'Inter lavora su Perisic: Arrivate due offerte per Luis Henrique: il punto. Giorno decisivo per l'assalto al francese, in programma gli incontri con Tottenham e Psg per sbloccare il ritorno dell'attaccante in bianconero. Calciomercato in diretta: la Juve vuole Kolo Muani, Inter su Perisic e Diaby. Napoli, non solo Alisson Santos: anche Sulemana. Diaby-Inter, Marotta: "Operazione di calciomercato complicata, ma vedremo"

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.