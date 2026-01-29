Il Seravezza ha annunciato l’ingaggio di Lorenzo Verona come nuovo responsabile di ricerca, finanze e progettazione. La società si conferma attenta ai dettagli e pronta a migliorare, puntando a crescere costantemente nel calcio di serie D.

Si conferma una volta di più società calcistica all’avanguardia e sempre attenta al dettaglio con l’obiettivo di migliorarsi in un percorso di crescita continua il Seravezza. Dopo l’annuncio dei lavori imminenti (inizieranno nella seconda metà di febbraio) allo stadio “ Buon Riposo “ col restyling completo di tribuna, gradinata e spogliatoi per una spesa complessiva di 450 mila euro da parte del Comune seravezzino (con 350mila euro di fondi regionali), il club verdazzurro ieri ha ufficializzato con soddisfazione l’ingresso della figura di Lorenzo Verona all’interno dell’organigramma societario nel ruolo di responsabile ricerca finanze e progettazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: Serie D. Il Seravezza accoglie in società Lorenzo Verona come responsabile ricerca, finanze e progettazione

