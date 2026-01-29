Calcio eccellenza Doppietta all’esordio Fogal lancia l’Ardor | Possiamo salvarci

L’Ardor Lazzate debutta con il piede giusto nel campionato di Eccellenza. Fogal, nel suo primo match, segna una doppietta e dà una spinta importante alla squadra. “Possiamo salvarci”, dice l’allenatore, convinto che questa vittoria possa dare morale e fiducia ai suoi. Se tutti i nuovi arrivati si comportano come lui, la salvezza potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. La squadra si prepara già alla prossima partita, sperando di continuare su questa strada.

A sapere che ogni giocatore che esordisce la domenica segna due gol, l’ Ardor Lazzate dovrebbe fare un nuovo acquisto a settimana. Era successo con Torraca contro l’Alta Brianza e si è ripetuto con Tommaso Fogal in casa contro la capolista Arconatese fermata sul 2-2 grazie alla doppietta del centrocampista classe 2001 che torna nelle Groane dopo il girone di andata a Rho. "In estate volevo provare un’esperienza diversa dopo tre anni a Lazzate. A Rho però le cose non sono andate come speravo e di comune accordo ci siamo lasciati. Si è riproposta la possibilità di tornare all’Ardor e ho accettato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Calcio Eccellenza Toscana si prepara alla sfida tra Grassina e Asta, con l'obiettivo di concludere al meglio il 2025 e il girone di andata.

