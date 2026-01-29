calcio a 5 spagna travolgente contro il belgio e ai quarti degli europei 2026 eliminate slovenia e bielorussia

La Spagna ha dominato il suo girone nel calcio a 5 agli Europei 2026, battendo facilmente il Belgio. La vittoria porta la nazionale iberica ai quarti di finale. Nel frattempo, Slovenia e Bielorussia sono state eliminate, lasciando il passo alle altre squadre più forti del gruppo. La competizione si fa più interessante e ora si aspetta di vedere quale sarà la strada delle spagnole verso la conquista del titolo.

Responsi decisivi nel Gruppo C degli Europei 2026 di calcio a 5, chiamato a definire le squadre qualificate ai quarti di finale. Nel tardo pomeriggio si sono disputati i match Spagna-Belgio e Slovenia-Bielorussia, entrambi fondamentali per gli equilibri del girone. Alla Tivoli Arena di Lubiana, la Spagna ha offerto una prestazione di altissimo livello, travolgendo il Belgio con un netto 10-3. Le Furie Rosse, in grandissimo spolvero, hanno indirizzato subito la gara grazie alla rete di Adrián Rivera al 2’17”. A seguire sono andati a segno Antonio Pérez (5’33”), Raya (7’13” e 34’57”), Pablo Martínez (7’33” e 20’46”), Cecilio (23’17” e 34’01”), Adolfo (26’45”) e Mellado (26’57”). 🔗 Leggi su Oasport.it

