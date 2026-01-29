Calcio a 5 Serie B il Team Scaletta vince una partita dal valore speciale

Questa sera il Team Scaletta ha battuto la Meta Catania per 2-0 in una partita che vale molto di più di tre punti. La vittoria è arrivata in un momento difficile per il paese, colpito dal passaggio del ciclone Harry. I giocatori hanno dedicato il successo all’intera comunità di Scaletta Zanclea, che sta ancora cercando di riprendersi dai danni e dai disagi causati dalla tempesta.

Il Team Scaletta ha conquistato contro la Meta Catania una vittoria (2-0) dal valore speciale, da dedicare all'intera comunità di Scaletta Zanclea, colpita e messa a dura prova dai disagi causati dal passaggio del ciclone Harry. La partita contro la compagine etnea, valida per l'11^ giornata del campionato di Serie B di calcio a 5 femminile, importante anche in chiave playoff, si è confermata intensa e combattuta. Sul sintetico del "PalaLaganà" di Montepiselli, inizio tattico con le ospiti pericolose nelle ripartenze.

