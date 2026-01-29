Calcio a 5 Bellobuono | Contro l’Ungheria come un ottavo di finale Vogliamo la gara della svolta

Questa sera l’Italia di calcio a 5 affronta l’Ungheria in una partita decisiva per il passaggio del turno agli Europei 2026. Dopo aver battuto la Polonia 4-0, gli azzurri vogliono continuare a vincere e convincere, come se fosse un ottavo di finale. Il tecnico Bellobuono dice che si tratta di una gara da “svolta”, e i giocatori sono pronti a dare tutto per mantenere vivo il sogno europeo. Il calcio d’inizio è alle 20.

L’affermazione contro la Polonia per 4-0 è già alle spalle. Agli Europei 2026 di calcio a 5, l’Italia ha voglia di vincere ed emozionarsi ancora andando a cercare il passaggio del turno – nel Girone D – nella gara di questa sera, calcio d’inizio alle ore 20.30, contro l’Ungheria. Una sfida decisiva, nella quale gli azzurri hanno a disposizione due risultati su tre per ottenere il pass verso la fase ad eliminazione diretta della competizione. C’è tanta concentrazione e voglia nell’Italia del ct Salvo Samperi, come fatto capire quel Jurij Bellobuono che fin qui fra i pali si è distinto per prontezza e attenzione: “È a tutti gli effetti come un ottavo di finale – spiega il portiere dalle pagine del sito FIGC -. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, Bellobuono: “Contro l’Ungheria come un ottavo di finale. Vogliamo la gara della svolta” Approfondimenti su Bellobuono Polonia Calcio a 5, Europei 2026: i convocati dell’Italia ai raggi X. Musumeci e Merlim leader, Bellobuono saracinesca, Turmena la possibile sorpresa Gli Europei 2026 di calcio a 5 si avvicinano, con l’Italia pronta a scendere in campo. Pallanuoto, il Settebello vince il Sei Nazioni in finale contro l’Ungheria: la conquista a 10-9 Il Settebello di pallanuoto maschile ha conquistato il Sei Nazioni 2026, battendo in finale l’Ungheria per 10-9. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bellobuono Polonia Argomenti discussi: EURO 2026, esordio amaro: Italia sconfitta dal Portogallo. Samperi: Peccato per il finale. Ora pensiamo alla Polonia; Italia, Bellobuono ci mette il lucchetto: La vittoria ha dato fiducia. Ungheria una prova di forza; Calcio a 5, l’Italia gioca alla pari col Portogallo e si arrende agli Europei con un passivo eccessivo; Calcio a 5 EURO 2026. Italia, netta vittoria con la Polonia. Calcio a 5, Bellobuono: Contro l’Ungheria come un ottavo di finale. Vogliamo la gara della svoltaL'affermazione contro la Polonia per 4-0 è già alle spalle. Agli Europei 2026 di calcio a 5, l'Italia ha voglia di vincere ed emozionarsi ancora andando a ... oasport.it LIVE Italia-Polonia 4-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: agli azzurri basta un buon primo tempo per battere i biancorossiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Per oggi è tutto amici di OA Sport! LA Diretta Live testuale della partita fra Italia e Polonia finisce ... oasport.it Calcio a 5, prima vittoria per l'#Italia agli Europei Portogallo ai Quarti di finale con un turno di anticipo e da primo nel girone, dopo aver battuto due nazionali che si giocheranno il pass per la fase a eliminazione diretta nella terza e ultima giornata del gr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.