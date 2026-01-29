Cairn come parabola della vita

Stamattina ho ricevuto il codice per giocare a Death Stranding 2 e nello stesso momento ho scoperto che diventerò padre. È stato un colpo di scena che mi ha coinvolto molto più di quanto mi aspettassi. Per la prima volta da tanto tempo, un videogioco mi ha fatto sentire così presente e concentrato, e questa sensazione si lega strettamente alla storia che Kojima vuole raccontare con questo titolo.

Al netto del risultato finale, che ho ampiamente esposto qui, Death Stranding 2 avrà sempre quel fattore non indifferente della memoria e dell'associazione diretta. Da oggi, con il pargolo in braccio mentre scrivo, se penso a Death Stranding 2, penso a quel momento, un ricordo fotografato ed evocato da un videogioco.

