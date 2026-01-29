Cagliari-Verona sabato 31 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato sera all’Unipol Domus si gioca una partita fondamentale tra Cagliari e Verona. Le due squadre si affrontano in una sfida che può pesare molto sulla corsa alla salvezza. Finora, entrambe cercano punti per risalire in classifica e evitare l’ultima posizione. I tifosi sono in attesa di una partita combattuta, con le panchine pronte a scuotere il match fino all’ultimo minuto.

La sfida di sabato sera all'Unipol Domus fra Cagliari e Verona rappresenta senza dubbio uno scontro salvezza importante. I padroni di casa del Cagliari sono in gran fiducia dopo le vittorie su Juventus e Fiorentina e cercheranno di sfruttare il fattore campo per allungare la striscia positiva. I sardi hanno otto punti sulla zona retrocessione.

