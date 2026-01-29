Caffeina Media con Gianluca Luciano nella top 5 Comscore dell’audience web

Caffeina Media si conferma tra le realtà più importanti del settore editoriale italiano. A novembre 2025, ha raggiunto quasi 23 milioni e 500 mila visitatori unici, raddoppiando i numeri in soli sei mesi. I dati, certificati da Comscore, dimostrano che il gruppo cresce costantemente, rafforzando la sua posizione nel panorama web italiano. Gianluca Luciano guida il successo dell’azienda, che si inserisce stabilmente nella top 5 dell’audience digitale.

23 milioni 491mila visitatori unici a novembre 2025, praticamente raddoppiati in 6 mesi: con questo dato certificato da Comscore, l'azienda leader mondiale nell'analisi dei dati web, il gruppo Caffeina Media si conferma di mese in mese tra le realtà più affermate e vivaci del settore editoriale italiano, con un'audience in continua e costante crescita. La classifica stilata mensilmente da Comscore, nella sua ultima uscita su Prima Comunicazione, assegna a Caffeina Media il 5° posto assoluto nel ranking che contempla i primi 100 media italiani per audience digitale complessiva. Davanti al gruppo guidato da Gianluca Luciano solo alcuni tra i "big" del settore come RaiNews (prima), Citinews (seconda), SkyTG24 (terza), tutte però realtà di ben altra dimensione.

