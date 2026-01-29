Un albero si è abbattuto ieri sulla Sr 325 a Il Fabbro, bloccando il traffico e causando disagi alla viabilità. La strada, già colpita dal crollo nel 2023, si è fermata per alcune ore, con il traffico deviato a senso unico alternato. La caduta dell’albero ha interrotto di nuovo il passaggio, creando code e problemi ai pendolari della Vallata.

Un albero caduto a Il Fabbro sulla Sr 325 ha messo di nuovo in croce la mobilità della Vallata, ieri, con l’arteria interrotta per parte della mattinata e poi messa a senso unico alternato. La riapertura totale avvenuta nel pomeriggio. L’albero, che si è trascinato dietro terra e rocce, è caduto al confine con Vaiano, in un tratto già interessato da smottamenti nel 2023. Allora la frana interessò una strada privata e la 325 venne chiusa solo parzialmente, ieri la scarpata che ha ceduto è quella che insiste direttamente sulla 325. Il pericolo, consistente, di ulteriori cedimenti, ha riacceso però la paura di isolamento per l’ alta Valbisenzio, dove tante strade alternative alla 325 sono chiuse o ancora disastrate dall’ alluvione del 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade un albero e la 325 si paralizza. Il tratto è lo stesso franato nel 2023

