Buonfiglio | Sicurezza? Vengo criticato ma finora ha funzionato tutto

A pochi giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, difende la gestione della sicurezza. “Vengo criticato, ma finora ha funzionato tutto”, ha detto senza esitazioni, parlando alla presentazione del Rapporto Sport 2025. La macchina organizzativa sembra aver superato le prime prove, anche se le tensioni e le critiche non sono mancate.

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha risposto così sulla questione sicurezza, a margine della ?presentazione del Rapporto Sport 2025 di Sport e Salute e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

