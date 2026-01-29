Buonfiglio | Milano Cortina 2026? Aspettative di grande successo la sicurezza ha sempre funzionato

A sette giorni dall’inizio dei Giochi di Milano e Cortina, le autorità si dicono soddisfatte della sicurezza messa in campo. Buonfiglio, portavoce dell’organizzazione, assicura che finora tutto ha funzionato senza intoppi. Non ci sono segnali di problemi e l’attenzione resta alta, anche se la preoccupazione non manca. Le misure adottate sembrano aver retto, e gli organizzatori sono ottimisti per l’evento che si avvicina.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.