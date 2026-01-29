Buonfiglio | Milano Cortina 2026? Aspettative di grande successo la sicurezza ha sempre funzionato
A sette giorni dall’inizio dei Giochi di Milano e Cortina, le autorità si dicono soddisfatte della sicurezza messa in campo. Buonfiglio, portavoce dell’organizzazione, assicura che finora tutto ha funzionato senza intoppi. Non ci sono segnali di problemi e l’attenzione resta alta, anche se la preoccupazione non manca. Le misure adottate sembrano aver retto, e gli organizzatori sono ottimisti per l’evento che si avvicina.
(Adnkronos) – "Preoccupazione a una settimana da Milano Cortina? Partiamo da questo termine preoccupazione, se non ce ne siamo occupati prima vuol dire che abbiamo sbagliato. Puoi essere teso, ma in questo momento non devi essere preoccupato, perché faccio sempre il paragone con l'atleta, ti sei allenato e allora devi essere capace di tirar fuori.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere dei Giochi: “Speriamo in tregua olimpica”. Buonfiglio: “Russia ha firmato”
Milano-Cortina: Buonfiglio, ‘tedofori? Coni ha scelto quelli sua competenza, 5 porterò fiaccola a Milano'
Milano-Cortina rappresenta un importante evento sportivo e culturale per l’Italia.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Buonfiglio tedoforo di Milano Cortina 2026. Orgoglioso di vivere questa emozione; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il presidente CONI Luciano Buonfiglio: Siamo pronti a fare la storia; Milano Cortina 2026, ecco la wine list con i 26 vini olimpici nei calici di Casa Italia; Il presidente Coni Buonfiglio su Milano-Cortina: Ultimo tedoforo? Non ci saranno sorprese in stile Platini.
Buonfiglio: Milano Cortina 2026? Aspettative di grande successo, la sicurezza ha sempre funzionatoIl presidente del Coni ha parlato delle Olimpiadi a margine della presentazione del Rapporto Sport 2025 ... adnkronos.com
Milano Cortina: Buonfiglio, in Italia il servizio di sicurezza ha sempre funzionato(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Oggi possiamo essere tesi, ma non preoccupati. Io per natura sono sempre stato ottimista, ma è l'Italia che mi rende tale. Siamo i primi per problem solving. Già il fatto che ... tuttosport.com
Milano-Cortina 2026 nel mirino degli hacker: l’altra sfida dei Giochi olimpici invernali https://innovazione.tiscali.it/sicurezza/articoli/Milano-Cortina-2026-nel-mirino-degli-hacker - facebook.com facebook
Milano-Cortina, il Viminale e il piano di sicurezza: attenzione ai presidi di protesta anti-Ice x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.